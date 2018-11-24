В Таллинне снижаются цены на топливо

Бензин 95-й марки дороже всего на этой неделе стоил в Таллинне, а самой низкой цена на него была в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим также было в столице Эстонии, а самым дешевым - в столице Литвы.

На АЗС Circle K в Риге цена 95-го бензина и дизельного топлива на этой неделе снизилась на 0,8%, составив соответственно 1,279 и 1,269 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,8% до 1,144 евро за литр, а дизельное топливо - на 1,8% до 1,144 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цена 95-го бензина уменьшилась на 1,9% до 1,319 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 1,8% до 1,359 евро за литр.