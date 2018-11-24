В Таллинне снижаются цены на топливо

На прошедшей рабочей неделе в Риге и Таллинне цены на топливо продолжали снижаться, а в Вильнюсе росли, свидетельствуют данные агентства BNS.
Бензин 95-й марки дороже всего на этой неделе стоил в Таллинне, а самой низкой цена на него была в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим также было в столице Эстонии, а самым дешевым - в столице Литвы.
На АЗС Circle K в Риге цена 95-го бензина и дизельного топлива на этой неделе снизилась на 0,8%, составив соответственно 1,279 и 1,269 евро за литр.
В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,8% до 1,144 евро за литр, а дизельное топливо - на 1,8% до 1,144 евро за литр.
В Таллинне на АЗС Circle K цена 95-го бензина уменьшилась на 1,9% до 1,319 евро за литр, дизельное топливо подешевело на 1,8% до 1,359 евро за литр.
Цена автогаза на этой неделе в Таллинне и Риге не изменилась и составила соответственно 0,629 и 0,605 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подешевел на 5,2% до 0,543 евро за литр.