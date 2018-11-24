Свен Миксер участвует в мероприятиях, посвященных годовщине голодомора

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в субботу принимает участие в проходящих в Киеве мемориальных мероприятиях к 85-й годовщине голодомора, в рамках которых состоится и международный форум под наименованием "Украина помнит — мир признает", пишет BNS.