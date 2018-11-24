Сб, 24.11.2018
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Свен Миксер участвует в мероприятиях, посвященных годовщине голодомора

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Министр иностранных дел Свен Миксер.

ФОТО: ALIK KEPLICZ / AP / Scanpix

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в субботу принимает участие в проходящих в Киеве мемориальных мероприятиях к 85-й годовщине голодомора, в рамках которых состоится и международный форум под наименованием "Украина помнит — мир признает", пишет BNS.

Будут зажжены свечи у мемориала памяти жертв геноцида, погибших от голода в 1932 и 1933 годах.

Миксер также встретится с украинским коллегой Павло Климкиным и вице-министром Украины по евроинтеграции и вопросам трансатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.

На встречах будет обсуждаться агрессивное поведение России в Азовском море, ход реформ и интеграции на Украине.

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