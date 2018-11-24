Свен Миксер участвует в мероприятиях, посвященных годовщине голодомора
24 ноября 2018, 11:35
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в субботу принимает участие в проходящих в Киеве мемориальных мероприятиях к 85-й годовщине голодомора, в рамках которых состоится и международный форум под наименованием "Украина помнит — мир признает", пишет BNS.
Будут зажжены свечи у мемориала памяти жертв геноцида, погибших от голода в 1932 и 1933 годах.
Миксер также встретится с украинским коллегой Павло Климкиным и вице-министром Украины по евроинтеграции и вопросам трансатлантической интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе.
На встречах будет обсуждаться агрессивное поведение России в Азовском море, ход реформ и интеграции на Украине.