Список Центристов в Ляэне-Вирумаа возглавит Котка-Репински

Первым номером в избирательном списке Центристской партии в шестом избирательном округе (Ляэне-Вирумаа) на предстоящих парламентских выборах станет депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Центристской партии.
Представляя накануне в Раквере кандидатуру Котка-Репински, зампред Центристской партии Яанус Карилайд отметил, что возглавляемое центристами правительство поставило себе целью решить демографический кризис, и Котка-Репински вносит существенный вклад в эту работу как глава комиссии по решению демографических проблем.
В список центристов в Ляэне-Вирумаа также вошли депутат Рийгикогу Тоомас Вяйнасте, вице-мэр Раквере Трийн Варек, предприниматель Ханс Круусамяги, председатель волостного собрания Тапа Максим Бученков, медицинский работник Елена Федорова и советник министра экономики и инфраструктуры Яан Мянник.
На прошлых выборах в Рийгикогу в 2015 году Сирет Котка-Репински также выдвигалась по шестому избирательному округу. Она получила 2558 голосов и стала депутатом парламента.