Список Центристов в Ляэне-Вирумаа возглавит Котка-Репински

Представляя накануне в Раквере кандидатуру Котка-Репински, зампред Центристской партии Яанус Карилайд отметил, что возглавляемое центристами правительство поставило себе целью решить демографический кризис, и Котка-Репински вносит существенный вклад в эту работу как глава комиссии по решению демографических проблем.

В список центристов в Ляэне-Вирумаа также вошли депутат Рийгикогу Тоомас Вяйнасте, вице-мэр Раквере Трийн Варек, предприниматель Ханс Круусамяги, председатель волостного собрания Тапа Максим Бученков, медицинский работник Елена Федорова и советник министра экономики и инфраструктуры Яан Мянник.