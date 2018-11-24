В Эстонии пьяный водитель сорвал операцию преступной группировки

«В ту ночь в городе он мог попасться нескольким обычным полицейским патрулям. Мы не понимали, почему он так поступает», - сказал Восман.

Путь Эйнара Тубли и вьетнамцев. ФОТО: Pm

Тубли не поехал прямо в условленное место, хотя в стоявшем на парковке автозаправки грузовике его ждали с нетерпением.

В результате Эйнар Тубли проехал мимо заправки Olerex и направился в сторону Тарту.

По словам Восмана, тут стало ясно: необходимо реагировать. «Мы поняли, что он мертвецки пьян. Жизнь вьетнамцев была в опасности», - сказал он.

Ударная единица полиции действовала сразу в нескольких местах; окружившие стоявший на заправке грузовик мужчины заставили работника заправки так нервничать, что тот позвонил в полицию и вскоре показались синие проблесковые маяки. «Я успокоил, что идет полицейская операция, и также быстро они уехали», - рассказывает Восман.

Водитель не мог удержаться на ногах

Полиция остановила автомобиль Тубли в трех километра от границы Выру. В начале Тубли — здоровый двухметровый мужик — был в таком плохом состоянии, что не мог почти стоять на ногах. Но следственные мероприятия заняли время и он пришел в чувства достаточно быстро.

Тубли должен был при въезде в Выру включить телефон и радиопередатчик и сообщить: товар, то есть вьетнамцы, на месте. Но Тубли, которому нравилось выпивать, напился вдрызг и не понимал, что происходит вокруг. Он не смог справиться со средствами связи, водка вытеснила из головы и то, куда и когда он должен приехать.

Из Ида-Вирумаа в сторону Выру ехал и руководитель этой преступной группировки, нарвитянин Игорь Алейников. Его полиция задержала на шоссе.

Группировка Алейникова занялась контрабандой сигарет с помощью российских машинистов еще в 2006 году. Полтора миллиона контрабандных сигарет были доставлены из России в Эстонию с помощью водолазов. Также пять с половиной миллионов контрабандных сигарет, которые в Латвию переправляли из Белоруссии и России, доставляли под контролем Алейникова через границу в Эстонию и продавались в подпольных сетях.

Торговлей людьми начали заниматься в 2015 году. В группировке было точное разделение труда и приказы передавались по четкой цепочке. У Алейникова были свои доверенные лица, которые в свою очередь передавали приказы своим подчиненным, а те раздавали распоряжения тем, кто осуществлял всю черную работу.

В суде удалось доказать четыре эпизода перевозки вьетнамцев. Осенью 2015 года было проведано три перевозки — всего из России в Эстонию было доставлено 40 граждан Вьетнама. В апреле 2016 добавились еще 11 человек, но их поездка была остановлена и они были возвращены на родину.

Цена одного человека — 15 000 долларов

Как в Германии, так и в Польше большая община вьетнамцев. Доставка одного человека из Вьетнама в Европейский Союз стоит, по словам Восмана, около 15 000 долларов. У людей, которые соглашаются на эту опасную дорогу, обычно нет таких денег. Поэтому торговцам людьми платит вьетнамская община из Польши или Германии, а удачно добравшиеся до Европы люди будут в поте лица работать, чтобы вернуть все деньги. Если операция не удавалась и вьетнамцев возвращали на родину, посредники оставались без зарплаты.

Руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман. ФОТО: kaader PPA videost

Летом прошлого года на судебном заседании в Нарве перед судом предстали как Алейников, так и восемь членов его группировки. Эйнар Тубли покинул зал суда с наказанием в три с половиной года тюрьмы. Год и два месяца он уже отсидел во время предварительного следствия. Оставшееся заключение ему не придется отбывать, если он не совершит новое преступление в течение двух лет и восьми месяцев испытательного срока.