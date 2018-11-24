В Эстонии пьяный водитель сорвал операцию преступной группировки

Забравший у эстонской границы вьетнамцев водитель был так пьян, что не смог даже доехать до условленного места, пишет Postimees.
Хорошо продуманная сделка по торговле людьми закончилась печально для преступников, поскольку доставлявший от эстонской границы вьетнамцев водитель был так пьян, что не смог даже вспомнить, куда ему надо ехать. Наручники надели как на перевозившего вьетнамцев водителя, посредников, так и на лидеров преступной группировки.
Все было тщательно спланировано. В деле были замешаны большие деньги. Но слабое звено в цепи смогло все испортить.
Нарвская группировка действовала десять лет. Начинали с контрабанды спирта и сигарет, но в середине своего пути они поняли, что есть более доходные возможности для заработка. Контрабанда через Россию в Европу вьетнамцев обещала большие деньги.
«План был очень хороший. Были организаторы, были работники, машины, необходимые для обеспечения конспирации средства связи», - говорит руководитель службы по борьбе с тяжкими преступлениями и организованной преступностью Лыунаской префектуры Райн Восман.
В начале апреля 2016 года полиция основательно изучала деятельность торговцев людьми. Они следили, как проходит тщательно продуманная операция преступников, и были готовы реагировать, когда все звенья цепи соберутся и перевезенных через границу иностранцев будут загружать из одной машины в другую, чтобы направиться с ними в Европу.
Но вмешаться пришлось раньше.
Пространство между дровами
В Выру на заправке Olerex был припаркован грузовик нарвской транспортной фирмы Ilber, в котором были упакованные в сетки дрова для камина. Дрова были сложены так, что между ними оставались пустые пространства, в которых и должны были доставлять вьетнамцев из Выру в Европу.
Житель Ярвамаа Эйнар Тубли, который ранее был связан с кражей металла и наркотиками, в этой преступной группировке был на самой низшей ступени: водитель и проводник на границе. Он должен был помочь вьетнамцам добраться от границы до своей машины и после этого доставить живой товар в Выру.
Вечером 11 апреля 2016 года Тубли приехал на своей машине в приграничный лес, в условленном месте изобразил животные звуки, чтобы дать знак пришедшим из России вьетнамцам, и дойти вместе с ними до своей машины.
На заднем сидении в его видавшем виды автомобиле Ford Mondeo было место для трех человек, но в эту ночь Тубли поместил в свою машину 11 гостей из Вьетнама. Сначала все шло как по маслу.
Для контрабандистов людьми важно как можно быстрее отдалиться от границы. Так, Тубли и поступил.
Время уже было за полночь, когда его Ford Mondeo пересек границу города Выру. Дальнейшее вызвало у полиции опасения: что-то пошло не так. Ford катался по ночному городу Выру. У следивших полицейских возникла первая мысль, что, может, водитель пытается избавиться от преследования и поэтому выбирает такие странные и непонятные дороги. Но катанием зигзагами по улицам дело не закончилось.
«В ту ночь в городе он мог попасться нескольким обычным полицейским патрулям. Мы не понимали, почему он так поступает», - сказал Восман.
Тубли не поехал прямо в условленное место, хотя в стоявшем на парковке автозаправки грузовике его ждали с нетерпением.
В результате Эйнар Тубли проехал мимо заправки Olerex и направился в сторону Тарту.
По словам Восмана, тут стало ясно: необходимо реагировать. «Мы поняли, что он мертвецки пьян. Жизнь вьетнамцев была в опасности», - сказал он.
Ударная единица полиции действовала сразу в нескольких местах; окружившие стоявший на заправке грузовик мужчины заставили работника заправки так нервничать, что тот позвонил в полицию и вскоре показались синие проблесковые маяки. «Я успокоил, что идет полицейская операция, и также быстро они уехали», - рассказывает Восман.
Водитель не мог удержаться на ногах
Полиция остановила автомобиль Тубли в трех километра от границы Выру. В начале Тубли — здоровый двухметровый мужик — был в таком плохом состоянии, что не мог почти стоять на ногах. Но следственные мероприятия заняли время и он пришел в чувства достаточно быстро.
Тубли должен был при въезде в Выру включить телефон и радиопередатчик и сообщить: товар, то есть вьетнамцы, на месте. Но Тубли, которому нравилось выпивать, напился вдрызг и не понимал, что происходит вокруг. Он не смог справиться со средствами связи, водка вытеснила из головы и то, куда и когда он должен приехать.
Из Ида-Вирумаа в сторону Выру ехал и руководитель этой преступной группировки, нарвитянин Игорь Алейников. Его полиция задержала на шоссе.
Группировка Алейникова занялась контрабандой сигарет с помощью российских машинистов еще в 2006 году. Полтора миллиона контрабандных сигарет были доставлены из России в Эстонию с помощью водолазов. Также пять с половиной миллионов контрабандных сигарет, которые в Латвию переправляли из Белоруссии и России, доставляли под контролем Алейникова через границу в Эстонию и продавались в подпольных сетях.
Торговлей людьми начали заниматься в 2015 году. В группировке было точное разделение труда и приказы передавались по четкой цепочке. У Алейникова были свои доверенные лица, которые в свою очередь передавали приказы своим подчиненным, а те раздавали распоряжения тем, кто осуществлял всю черную работу.
В суде удалось доказать четыре эпизода перевозки вьетнамцев. Осенью 2015 года было проведано три перевозки — всего из России в Эстонию было доставлено 40 граждан Вьетнама. В апреле 2016 добавились еще 11 человек, но их поездка была остановлена и они были возвращены на родину.
Цена одного человека — 15 000 долларов
Как в Германии, так и в Польше большая община вьетнамцев. Доставка одного человека из Вьетнама в Европейский Союз стоит, по словам Восмана, около 15 000 долларов. У людей, которые соглашаются на эту опасную дорогу, обычно нет таких денег. Поэтому торговцам людьми платит вьетнамская община из Польши или Германии, а удачно добравшиеся до Европы люди будут в поте лица работать, чтобы вернуть все деньги. Если операция не удавалась и вьетнамцев возвращали на родину, посредники оставались без зарплаты.
Летом прошлого года на судебном заседании в Нарве перед судом предстали как Алейников, так и восемь членов его группировки. Эйнар Тубли покинул зал суда с наказанием в три с половиной года тюрьмы. Год и два месяца он уже отсидел во время предварительного следствия. Оставшееся заключение ему не придется отбывать, если он не совершит новое преступление в течение двух лет и восьми месяцев испытательного срока.
В том числе он обязан не хранить и не употреблять наркотические вещества, поскольку через неделю после задержания в Выру суд в Пярну признал его виновным в хранении большого количества наркотиков.