Фото: три кухни, при проектировании которых совершены вопиющие ошибки

Американский дизайнер интерьеров Дина Холланд в своем Instagram собирает фотографии неудачных интерьеров. Их ни в коем случае нельзя использовать как примеры для подражания, а наоборот, от повторения подобного следует воздерживаться.

Значительную часть коллекции Холланд занимают кухни, она краше другой. Ниже вы увидите три примера, которым точно не следует следовать.

1. Слишком много ярких красок

Дизайнеры часто говорят, что цвета бояться не нужно. Но это не значит, что нужно пускаться во все тяжкие, собирая в одном помещении все мыслимые и немыслимые цвета сразу. Выберите нейтральный базовый тон, а вот детали могут быть разноцветными, но никак не наоборот.

2. Угловая планировка

Если вы планируете угловую кухню, то вам уже объяснили, что обычно в угол ставят именно это - раковину. Следуйте совету профессионала, но ни в коем случае не делайте так, как на фотографии: совершенно непонятно, как можно пользоваться этими странными раковинами!

3. Любителям полумрака посвящается