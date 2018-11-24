Сб, 24.11.2018
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  • Фото: три кухни, при проектировании которых совершены вопиющие ошибки

Фото: три кухни, при проектировании которых совершены вопиющие ошибки

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ФОТО: pexels.com

Проектирование и оформление кухни - не самое простое занятие. Ошибки тут неизбежны, особенно когда за дело берутся не профессионалы, а любитеи. Об этом рассказывает портал Kodustiil

Американский дизайнер интерьеров Дина Холланд в своем Instagram собирает фотографии неудачных интерьеров. Их ни в коем случае нельзя использовать как примеры для подражания, а наоборот, от повторения подобного следует воздерживаться.

Значительную часть коллекции Холланд занимают кухни, она краше другой. Ниже вы увидите три примера, которым точно не следует следовать.  

1. Слишком много ярких красок

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дизайнеры часто говорят, что цвета бояться не нужно. Но это не значит, что нужно пускаться во все тяжкие, собирая в одном помещении все мыслимые и немыслимые цвета сразу. Выберите нейтральный базовый тон, а вот детали могут быть разноцветными, но никак не наоборот. 

2. Угловая планировка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Если вы планируете угловую кухню, то вам уже объяснили, что обычно в угол ставят именно это - раковину. Следуйте совету профессионала, но ни в коем случае не делайте так, как на фотографии: совершенно непонятно, как можно пользоваться этими странными раковинами! 

3. Любителям полумрака посвящается

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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На фото видно, что когда-то в этой кухне было очень большое и очень красивое окно, которое зачем-то наполовину уменьшили. Этого делать как раз не следовало: избыток дневного света гораздо лучше, чем его нехватка. 

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