На учениях в Причудье полицейские взяли штурмом дом, где оборонялись четверо вооруженных преступников

По легенде учений местные жители сообщили в полицию о стрельбе в заброшенном доме в деревне Ульви под Муствеэ. В дверях дома лежал манекен - по легенде, один человек был убит. Подозреваемые не скрылись, а наоборот заняли оборону в здании и в ожидании штурмовой группы вели себя довольно дерзко - играли на настоящей гармошке, пели песни и демонстрировали прессе бутылку с условным алкоголем.

На место прибыла полицейская группа специального назначения. Полицейские расспросили местных жителей (тоже учебных - их играли организаторы учений), и штурмовым порядком выдвинулись к захваченному дому.

Встретив серьезное сопротивление, полицейские отступили. В это время организаторы сообщили, что двоих преступников с автоматами условно снял снайпер. Штурмовая группа снова вошла в дом. В результате интенсивного боя на лестнице и в квартирах двоих преступников удалось задержать живыми.

Один из организаторов учений, руководитель команды по урегулированию кризисов Идаской префектуры Урмас Эльми сказал, что основная часть учений проходит на территории волости Алутагузе, а также в волостях Муствеэ, Люганузе и Винни.

„На территории учений могут быть изменения в организации дорожного движения. Просим всех участников дорожного движения следовать указаниям полицейских, – сказал Эльми.

Для Департамента полиции и погранохраны, как сообщила его пресс-служба, учения начались уже 19 октября, когда, согласно сценарию учений, поступила предварительная информация о запланированных нарушениях общественного порядка на территории Идаской префектуры. С этого времени команда по урегулированию кризисов Идаской префектуры занимается разрешением возникшей ситуации, привлекая к этому другие учреждения Вирумаа, местные самоуправления и предприятия.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, налаженное сотрудничество между разными учреждениями очень важно, чтобы хорошо справиться с возможными кризисными ситуациями.

"В кризисной ситуации ото всех требуется максимальная отдача. Проигрывая кризисные ситуации, мы получаем представление о готовности местных самоуправлений и крупных предприятий этого региона решать возможные проблемы. Эта информация нам необходима, например, в случае стихийных бедствий, долговременных перебоях с электричеством и других подобных ситуациях", – сказал Тарво Крууп.

По словам руководителя Вируской дружины Кайтселийта Виктора Калнитски, данные учения, направленные на внутреннюю защиту, помогают укрепить сотрудничество по государственной защите между силовыми структурами и местными самоуправлениями на Северо-Востоке страны.