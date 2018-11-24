На учениях в Причудье полицейские взяли штурмом дом, где оборонялись четверо вооруженных преступников

С 23 по 25 ноября в Ида-Вирумаа и Йыгевамаа проходят учения KILP 2018, в которых задействованы представители разных учреждений и организаций, в том числе полиция и Кайтселийт, которые по сценарию учений должны подавить беспорядки, раскрывать различные преступления и задерживать преступников. Одним из заданий на этих учениях стал штурм дома, где заняли оборону четыре человека, вооруженных автоматами. При себе у них также были гранаты, гранатомет и контейнеры со взрывчаткой.
По легенде учений местные жители сообщили в полицию о стрельбе в заброшенном доме в деревне Ульви под Муствеэ. В дверях дома лежал манекен - по легенде, один человек был убит. Подозреваемые не скрылись, а наоборот заняли оборону в здании и в ожидании штурмовой группы вели себя довольно дерзко - играли на настоящей гармошке, пели песни и демонстрировали прессе бутылку с условным алкоголем.
На место прибыла полицейская группа специального назначения. Полицейские расспросили местных жителей (тоже учебных - их играли организаторы учений), и штурмовым порядком выдвинулись к захваченному дому.
Встретив серьезное сопротивление, полицейские отступили. В это время организаторы сообщили, что двоих преступников с автоматами условно снял снайпер. Штурмовая группа снова вошла в дом. В результате интенсивного боя на лестнице и в квартирах двоих преступников удалось задержать живыми.
Один из организаторов учений, руководитель команды по урегулированию кризисов Идаской префектуры Урмас Эльми сказал, что основная часть учений проходит на территории волости Алутагузе, а также в волостях Муствеэ, Люганузе и Винни.
„На территории учений могут быть изменения в организации дорожного движения. Просим всех участников дорожного движения следовать указаниям полицейских, – сказал Эльми.
Для Департамента полиции и погранохраны, как сообщила его пресс-служба, учения начались уже 19 октября, когда, согласно сценарию учений, поступила предварительная информация о запланированных нарушениях общественного порядка на территории Идаской префектуры. С этого времени команда по урегулированию кризисов Идаской префектуры занимается разрешением возникшей ситуации, привлекая к этому другие учреждения Вирумаа, местные самоуправления и предприятия.
По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, налаженное сотрудничество между разными учреждениями очень важно, чтобы хорошо справиться с возможными кризисными ситуациями.
"В кризисной ситуации ото всех требуется максимальная отдача. Проигрывая кризисные ситуации, мы получаем представление о готовности местных самоуправлений и крупных предприятий этого региона решать возможные проблемы. Эта информация нам необходима, например, в случае стихийных бедствий, долговременных перебоях с электричеством и других подобных ситуациях", – сказал Тарво Крууп.
По словам руководителя Вируской дружины Кайтселийта Виктора Калнитски, данные учения, направленные на внутреннюю защиту, помогают укрепить сотрудничество по государственной защите между силовыми структурами и местными самоуправлениями на Северо-Востоке страны.
"Такие учения помогают увеличить безопасность региона и укрепляют сотрудничество между разными учреждениями", – сказал Калнитски.