Фото и видео: дешевые телевизоры привели к хаосу в торговом центре

Самый большой ажиотаж вызвало появление в Eeden самого большого магазина Expert в Южной Эстонии, где в том числе были выставлены на продажу телевизоры и стиральные машины за 99 евро.

За десять минут до открытия перед Expert уже стояла толпа людей. Стоявший в очереди Валев сказал, что пришел на открытие магазина в надежде приобрести телевизор по скидке. «Если получится, хотел бы купить, но пробиваться через толпу и подвергать свою жизнь опасности не собираюсь», - отметил Валев.

Когда работники открыли двери магазина Expert, толпа хлынула в магазин и сразу направилась в сторону скидочных телевизоров и стиральных машин. Поскольку телевизоров и стиральных машин за 99 евро было всего тридцать, они были поделены между самыми быстрыми покупателями. Но все же и-за дешевого товара не было потасовок и ссор.

Через шесть минут после открытия магазина работник Аллан Уустал сказал, что телевизоры и стиральные машины за 99 евро закончились. Каждый клиент мог приобрести только по одному товару. «Таким образом мы избегаем ситуации, когда какой-нибудь бизнесмен просто их скупит и потом будет продавать по рыночной цене», - добавляет Уустал.

Остальной товар по скидке каждый мог купить столько, сколько позволяет кошелек. Несколько человек стояли в очереди, держа в руках по две коробки с телевизорами.

Если открытия магазина Expert ждали в основном мужчины среднего возраста и женатые пары, возле магазина H&M выстроилась очередь из девочек-подростков и женщин.

Чтобы люди, стоя в очереди, не скучали, перед открытием магазина H&M станцевали девушки. Стоявшие в очереди сказали, что хотят с помощью скидок пополнить свой гардероб.

Пенсионного возраста Март сказал, что пришел на открытие Eeden по настоянию жены. «Нет планов что-то покупать, но живем тут рядом и часто сидим с внуками, поэтому решили посмотреть, что здесь предлагают и куда потом можно сходить с детьми», - сказал Март.