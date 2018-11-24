Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1934

Таллиннский Дом искусств на площади Вабадусе, 8 в Таллинне представляет нам 1934-й год. Проект: Антон Соанс, в сотрудничестве с Эдгаром Йоханом Куусиком, 1933. Строительство: 1933 –1934. Реставрация фасадов: Aruna Ehitus, 2017. Называемый в народе Комодом искусств, дом был первым современным, предназначенным для демонстрации художественных произведений, зданием во всей Эстонии.

Открытый фасад с витринными окнами шокировал многих, так как предыдущие экспозиционные залы были, как правило, крайне декоративными, составляя серьезную конкуренцию самой экспозиции. Только с модернизмом в выставочные залы пришла нейтральность без всяких украшений, которая помогала подчеркнуть, что искусство имеет свою собственную ценность. Помещения в доме искусств были по-новому пустыми, составляя посредством своих светлых стен великолепный фон для произведений, и вместе с широкими окнами и стеклянным потолком главного зала образовывали хорошо освещенную среду.