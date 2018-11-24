Видео: в Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть
24 ноября 2018, 13:24
В Москве бизнес-центр «Северянин» обрушился на проезжую часть.
Видео происшествия появилось в группе «Ярославка Live» во «ВКонтакте», передает Lenta.ru. На записи видно, что обломки здания упали на дорогу, проезжающие машины успели затормозить. Улицу заволокло клубами пыли.
Информации о пострадавших нет. Ранее пользователи той же группы отметили, что бизнес-центр начали сносить. На его месте должен появиться жилой комплекс.