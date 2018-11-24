Сб, 24.11.2018
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Видео: в Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

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ФОТО: скриншот

В Москве бизнес-центр «Северянин» обрушился на проезжую часть.

Видео происшествия появилось в группе «Ярославка Live» во «ВКонтакте», передает Lenta.ru. На записи видно, что обломки здания упали на дорогу, проезжающие машины успели затормозить. Улицу заволокло клубами пыли.

Информации о пострадавших нет. Ранее пользователи той же группы отметили, что бизнес-центр начали сносить. На его месте должен появиться жилой комплекс.

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