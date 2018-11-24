Видео: в Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

Видео происшествия появилось в группе «Ярославка Live» во «ВКонтакте», передает Lenta.ru . На записи видно, что обломки здания упали на дорогу, проезжающие машины успели затормозить. Улицу заволокло клубами пыли.

Информации о пострадавших нет. Ранее пользователи той же группы отметили, что бизнес-центр начали сносить. На его месте должен появиться жилой комплекс.