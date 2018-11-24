Подростки реже сталкиваются с насилием в странах, где запрещены физические наказания

В государствах, где законодательно запрещены физические наказания, мальчики сталкиваются с насилием в качестве жертвы или агрессора на тридцать процентов реже, нежели в странах, где разрешено наказывать детей физически. Среди девочек этот показатель составляет сорок процентов.

В рамках исследования ученые опрашивали школьников в 88 странах с 2003 по 2016 год. В исследовании приняло участие более 400 000 школьников.