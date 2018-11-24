Подростки реже сталкиваются с насилием в странах, где запрещены физические наказания

Насилие среди подростков встречается гораздо реже в странах, где закон запрещает физические наказания. Таковы результаты масштабного международного исследования, пишет Yle. К странам с низким уровнем подросткового насилия относится и Финляндия.
В государствах, где законодательно запрещены физические наказания, мальчики сталкиваются с насилием в качестве жертвы или агрессора на тридцать процентов реже, нежели в странах, где разрешено наказывать детей физически. Среди девочек этот показатель составляет сорок процентов.
В рамках исследования ученые опрашивали школьников в 88 странах с 2003 по 2016 год. В исследовании приняло участие более 400 000 школьников.
Это одно из самых значительных исследований на тему подросткового насилия, проведенных до сих пор. Согласно результатам, ситуация сильно различается в зависимости от страны.