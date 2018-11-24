Лавров : США используют ИГИЛ для свержения режима в Сирии

"Госдепартамент заявил, что ИГИЛ до конца не побеждена и для того, чтобы ее победить, главным условием является смена режима в Сирии и уход оттуда любых иранских и проиранских подразделений. Подтверждается моя догадка о том, что ИГИЛ рассматривается американцами как оправдание своего присутствия в Сирии и чуть ли не союзник в борьбе против сирийского режима. Главная задача сейчас сменить режим", - заявил С.Лавров по итогам встречи со своим португальским коллегой Аугушту Сантуш Силвой.