Акция протеста в Париже. ФОТО: BERTRAND GUAY / AFP

Парижские полицейские применили водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против повышения налога на топливо.

Вторые выходные подряд во Франции проходят акции протеста, участники которых призывают президента страны Эммануэля Макрона отказаться от повышения налога на бензин и дизельное топливо или уйти в отставку.

Несмотря на предпринятые меры безопасности и полицейское оцепление, на Елисейских полях сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка.

В прошлые выходные в акциях протеста по всей стране приняло участие около 280 тысяч человек. Одна участница протестов погибла: ее случайно задавило машиной.

В минувшую пятницу полиция арестовала человека, угрожавшего привести в действие взрывное устройство вблизи одного из торговых центров в городе Анже, если президент Макрон не удовлетворит требования протестующих.

За последний год стоимость дизельного топлива во Франции выросла на 23% - до 1,51 евро за литр. Повышение связано в том числе с налогами на дизельное топливо и бензин, введенными правительством Макрона. В начале 2019 года произойдет еще одно повышение, которое и привело к зарождению движения "желтых жилетов" - такие жилеты должен иметь в машине любой водитель во Франции.