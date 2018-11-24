Известная легкоатлетка попалась на допинге

Как сообщили в Международной федерации легкой атлетики, в организме Радевичи обнаружены следы анаболического стероида оксандролона.

В отношении нее применена временная дисквалификация.

Спортивную карьеру Радевича закончила после Одимпийских игр в Лондоне, где показала четвертый результат, не допрыгнув до «бронзы» буквально сантиметр, показав 6 метров 88 сантиметров.

Инете Радевиче принадлежит рекорд Латвии в прижках в длину, в 2010 году в Барселоне она выпрыгнула на 6 метров 92 сантиметра, выиграв тогда титул чемпионки Европы.

В начале прошлого года Радевиче после дисквалификации конкурентки за употребление запрещенных веществ было присвоено звание вице-чемпионки мира 2011 года, до этого она владела «бронзовым» результатом. Ее медаль в тот раз стала первой для Латвии, выигранной в истории независимости Латвии на чемпионатах мира.

В 2004 году Радевича отважилась сняться для журнала Playboy.

Муж Инеты — известный российский хоккеист Петр Счастливый, какое-то время выступавший за Рижское «Динамо». Зимой 2009–го у Петра и Инеты родился сын Марк.