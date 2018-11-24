Известная легкоатлетка попалась на допинге

У закончившей карьеру латвийской прыгуньи в длину Инеты Радевичи, которая в настоящий момент занимает должность президента Латвийской легкоатлетической ассоциации, повторная проверка на допинг показала положительный результат на Олимпиаде в Лондоне, передает Rus.TVNET.
Как сообщили в Международной федерации легкой атлетики, в организме Радевичи обнаружены следы анаболического стероида оксандролона.
В отношении нее применена временная дисквалификация.
Спортивную карьеру Радевича закончила после Одимпийских игр в Лондоне, где показала четвертый результат, не допрыгнув до «бронзы» буквально сантиметр, показав 6 метров 88 сантиметров.
Инете Радевиче принадлежит рекорд Латвии в прижках в длину, в 2010 году в Барселоне она выпрыгнула на 6 метров 92 сантиметра, выиграв тогда титул чемпионки Европы.
В начале прошлого года Радевиче после дисквалификации конкурентки за употребление запрещенных веществ было присвоено звание вице-чемпионки мира 2011 года, до этого она владела «бронзовым» результатом. Ее медаль в тот раз стала первой для Латвии, выигранной в истории независимости Латвии на чемпионатах мира.
В 2004 году Радевича отважилась сняться для журнала Playboy.
Муж Инеты — известный российский хоккеист Петр Счастливый, какое-то время выступавший за Рижское «Динамо». Зимой 2009–го у Петра и Инеты родился сын Марк.
С марта 2017 года Радевича исполняет обязанности президента Латвийской ассоциации легкой атлетики.