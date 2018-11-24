«Руки вверх»: в Таллинне мужчины с чулками на головах и оружием угрожали ограбить банк

В воскресенье, 11 ноября, в полицию поступило много тревожных сообщений о наматывающем круги по Таллинну микроавтобусе Volkswagen, в салоне которого сидят мужчины с чулками на головах. Ко всему прочему у них было замечено и оружие, пишет Postimees.

После сообщений горожан Volkswagen остановили. ФОТО: PPA

В один момент микроавтобус остановился на улице Хообуяма, пассажир открыл окно машины, направил похожий на оружие предмет на человека и приказал ему поднять руки вверх. По словам руководителя бюро расследований Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, таким образом поступившая патрулю информация была довольно серьезной.

Быстро отреагировавшим полицейским удалось остановить Volkswagen в 14.35. Из находившихся в автомобиле трех мужчин был задержан 27-летний пассажир. Также в Volkswagen был найден напоминающий оружие предмет, которым оказался черный стартовый пистолет, и черные чулки, которые они использовали в качестве масок.

Конфискованные полицией чулки и стартовый пистолет. ФОТО: PPA

Было начато уголовное производство. Хотя угрозы в соцсетях были серьезными, следователю признались, что вся цель их действий была всего лишь пошутить. Поскольку 27-летний молодой человек раскаялся в содеянном, уголовное производство было закрыто и его приговорили к покрытию госрасходов в размере 400 евро.

Тамбре отметил, что люди, которые звонили на номер 112, поступили абсолютно правильно. «Призываю и других это всегда делать, поскольку пневматическое оружие внешне абсолютно идентично огнестрельному. На связанные с оружием вызовы реагируем всегда на основании высшего приоритета и усиленным составом», - сказал Тамбре. По его словам, в таких ситуациях первая задача полицейских — обеспечить безопасность окружающих людей, в результате чего может произойти эскалация ситуации, что может создать опасность для самого размахивающего оружием.

По словам Тамбре, все владельцы оружия, а также похожих на оружие предметов должны носить их с собой скрыто и обращаться так, чтобы не вызывать страха у других людей. «Размахивание оружием в общественном месте недопустимо», - сказал Тамбре.