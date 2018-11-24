Возле президентской канцелярии развевается оранжевый флаг. Что это значит?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вывесила перед президентской канцелярией оранжевый флаг, чтобы отметить предстоящий воскресенье Международный день борьбы с насилием против женщин.
"Вывесила перед президентской канцелярией на выходные оранжевый флаг, чтобы обратить внимание людей на то, что воскресенье отмечается Международный день борьбы с насилием против женщин. Оранжевый цвет символизирует светлое будущее и мир, в котором женщинам и девочкам не приходится терпеть насилие", - написала Кальюлайд в социальных сетях.
"В Эстонии в помощи ежедневно нуждаются 30 жертв насилия, пострадавших от своих близких, а дети видят домашнее насилие или подвергаются ему десять раз в день. Насилию нет никакого оправдания", - отметила Кальюлайд, призвав отмечать, помогать и заботиться о жертвах насилия.