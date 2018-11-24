Сб, 24.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
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  • Возле президентской канцелярии развевается оранжевый флаг. Что это значит?

Возле президентской канцелярии развевается оранжевый флаг. Что это значит?

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Канцелярия президента в Кадриорге. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вывесила перед президентской канцелярией оранжевый флаг, чтобы отметить предстоящий воскресенье Международный день борьбы с насилием против женщин.

"Вывесила перед президентской канцелярией на выходные оранжевый флаг, чтобы обратить внимание людей на то, что воскресенье отмечается Международный день борьбы с насилием против женщин. Оранжевый цвет символизирует светлое будущее и мир, в котором женщинам и девочкам не приходится терпеть насилие", - написала Кальюлайд в социальных сетях.

"В Эстонии в помощи ежедневно нуждаются 30 жертв насилия, пострадавших от своих близких, а дети видят домашнее насилие или подвергаются ему десять раз в день. Насилию нет никакого оправдания", - отметила Кальюлайд, призвав отмечать, помогать и заботиться о жертвах насилия.

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