Возле президентской канцелярии развевается оранжевый флаг. Что это значит?

"Вывесила перед президентской канцелярией на выходные оранжевый флаг, чтобы обратить внимание людей на то, что воскресенье отмечается Международный день борьбы с насилием против женщин. Оранжевый цвет символизирует светлое будущее и мир, в котором женщинам и девочкам не приходится терпеть насилие", - написала Кальюлайд в социальных сетях.