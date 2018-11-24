Фото: в Зимбабве погибли финские туристы
24 ноября 2018, 15:41
В Зимбабве в провинции Масвинго утром 23 ноября разбился пассажирский самолет с финскими туристами. Никто не выжил.
Вчера пассажирский самолет, перевозивший иностранных туристов, рухнул в гористой местности в африканском Зимбабве. СМИ пока сообщают противоречивые сведения о количестве погибших и их национальности, передает Yle. Согласно местным властям, как минимум трое погибших были иностранцами.
Согласно изданию Herald, на месте аварии были обнаружены документы пяти человек, одни из которых принадлежат финну. По предварительной информации, погибли четверо граждан Финляндии и пилот - гражданин Зимбабве.