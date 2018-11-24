Фото: в Зимбабве погибли финские туристы

Вчера пассажирский самолет, перевозивший иностранных туристов, рухнул в гористой местности в африканском Зимбабве. СМИ пока сообщают противоречивые сведения о количестве погибших и их национальности, передает Yle. Согласно местным властям, как минимум трое погибших были иностранцами.