Глава Союза пищевой промышленности подала в суд на критиковавшего ее хуторянина

Кутсар долгое время был настроен критически в отношении исользования выдаваемого Союзом пищевой промышленности знака флага Эстонии, поскольку он позволяет называть отечественными даже те продукты, в которых используется привезенное из других стран сырье. Кутсар считает, что знак вводит потребителей в заблуждение и для его получения не достаточно того факта, что продукт произведен в Эстонии.

В поданном адвокатами бюро Sorainen Алларом Йыксом и Трийн Тоом иске сказано, что 16 октября Кутсар опубликовал следующие ложные сведения о Сирье Потисепп: председатель дала знаки отличия обманщикам; Сирье Потисепп годами обманывала эстонцев; вершиной стала президентская награда предводительницы этого обмана; знак отличия дали за промывку мозгов; никто в Эстонии не осмеливается что-то предпринять, чтобы закончить обман потребителей – в конце концов организатор этого обмана получит медаль.

Все эти высказывания имеются в опубликованной порталом Lõunaeestlane статье «Хуторянин из Валгамаа: президент дала знак отличия обманщице». В иске требуют, чтобы Кутсар опроверг свои утверждения в том же издании.

Кроме того, истица требует от Кутсара возмещения нематериального ущерба, нанесенного ее чести и достоинству, размер которого определит суд. Юристы отмечают, что согласно имеющейся сейчас практике, Харьюский уездный суд может назначить сумму в размере 7000 евро.

В иске сказано, что Кутсар обращался в Департамент защиты прав потребителя, и тот счет, что знак не является вводящей в заблуждение рекламой. Союз и Потисепп не раз объясняли, что знак призван отметить именно производимые в Эстонии продукты, независимо от того, где было произведено сырье для них.

Скотовод и член волостной управы Валга Кутсар рассказал журналистам, что он не согласен с предложением Потисепп. «Тогда я должен буду признать все эти высказывания лживыми. Журналист представил мои оценки, которые обсуждались во время беседы, как факты, в значительной мере усилив их», - сказал Кутсар и добавил, что это не означает, что его слова переврали, но речь идет не о фактах.

Журналист портала Lõunaeestlane Инно Тяхисмаа, написавший статью, утверждает, что Кутсар сумел доказать ему свои слова. Кроме того, говорит журналист, в статье высказывания Кутсара представлены в виде оценочных суждений. «В принципе, это, конечно, были оценочные суждения. Возможно, с юридической точки зрения разница большая, оценка это или факты. Но для меня, как для журналиста, особенной разницы нет. Он доказал, приводя факты, что на мясе из Бельгии стоит знак Эстонского флага. Это факт, именно с этим он и борется. Человек, который в спешке зашел в магазин, видит сине-черно-белый флаг и покупает продукт как отечественный. Он не углубляется в это, потому что всюду говорят, что это эстонский продукт», - поясняет журналист.

Тяхисмаа предположил, что Потисепп не понравилось высказывае о том, что президенсткую награду дали обманщице: «Но так он (Кутсар – ред.) сказал. Это прямая цитата. Но как я понял, их конфликт длится уже довольно давно».