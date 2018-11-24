Миксер в Киеве: Эстония осуждает поведение России
24 ноября 2018, 15:55
Находящийся с визитом в Киеве министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер осудил действия России в Азовском море и призвал к усилению международного внимания к ситуации в этом регионе, передает Rus.ERR.
По словам Миксера, Россия пытается оказать политическое давление на Украину и причинить ей экономический ущерб.
"Ситуация нуждается в повышенном международном внимании. Эстония осуждает поведение России, призывает ее прекратить искать конфликт и уважать международное право", - заявил Миксер.
Он подчеркнул, что ЕС по-прежнему занимает единую позицию по данному вопросу, приведя в пример дополнительные санкции и осуждение в связи с постройкой Россией моста через Керченский пролив.