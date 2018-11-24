Сб, 24.11.2018
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Миксер в Киеве: Эстония осуждает поведение России

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Флаги Украины и России. Иллюстративное фото.

ФОТО: Boris Zerwann / PantherMedia / Boris Zerwann

Находящийся с визитом в Киеве министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер осудил действия России в Азовском море и призвал к усилению международного внимания к ситуации в этом регионе, передает Rus.ERR.

По словам Миксера, Россия пытается оказать политическое давление на Украину и причинить ей экономический ущерб.

"Ситуация нуждается в повышенном международном внимании. Эстония осуждает поведение России, призывает ее прекратить искать конфликт и уважать международное право", - заявил Миксер.

Он подчеркнул, что ЕС по-прежнему занимает единую позицию по данному вопросу, приведя в пример дополнительные санкции и осуждение в связи с постройкой Россией моста через Керченский пролив.

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