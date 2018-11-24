Российские военные корабли появились у границ Латвии
24 ноября 2018, 16:04
Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства. Об этом говорится на официальной странице НВС в твиттере.
LV ekskl. ekonom. zonā 11 j.j. no terit. jūras bruņotie spēki 24.11. identificēja Krievijas BS velkoni Viktor Konetsky un Vishnya klases izlūkkuģi.— NBS (@Latvijas_armija) 24 ноября 2018 г.
«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий"» и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооруженных сил России», — отмечается в сообщении.