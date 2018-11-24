Сб, 24.11.2018
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Российские военные корабли появились у границ Латвии

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Российские военные корабли (иллюстративное фото)

ФОТО: TASS/Scanpix

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства. Об этом говорится на официальной странице НВС в твиттере.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий"» и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооруженных сил России», — отмечается в сообщении.

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