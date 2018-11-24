В американском внешнеполитическом ведомстве проводят параллель между событиями 85-летней давности и сегодняшним днем: "Сегодня украинцы снова умирают в результате попыток России уничтожить самобытность и устремления народа Украины в сторону Запада. Продолжающаяся агрессия России на востоке Украины привела к гибели более 10000 человек. Тем не менее Россия не сможет сломить стойкий украинский дух и ослабить стремление украинцев к лучшему будущему".

В Украине поминают жертв Голодомора

В субботу, 24 ноября, в Украине проходят памятные мероприятия, посвященные 85-летию Голодомора. В Киеве президент страны Петр Порошенко с супругой почтили память жертв голода 1932-1933 годов, возложив композиции из колосков к памятному кресту жертвам Голодомора в центре Киева. На 16.00 по местному времени намечена общенациональная акция "Зажги свечу".

МИД РФ отрицает исключительность украинского Голодомора