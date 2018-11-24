Картина дня: хаос в торговом центре, задержание неудачливых шутников в Таллинне и спецоперация полиции

Неправильно рассчитали доход: 55 000 жителей Эстонии уже должны государству 9 млн евро

По данным Налогово-таможенного департамента, в Эстонии есть 55 000 человек, которые наслаждаются большей свободой от налогов, чем им позволяют их доходы. Читайте далее...

В Эстонии пьяный водитель сорвал операцию преступной группировки

Забравший у эстонской границы вьетнамцев водитель был так пьян, что не смог даже доехать до условленного места. Читайте далее...

На учениях в Причудье полицейские взяли штурмом дом, где оборонялись четверо вооруженных преступников

С 23 по 25 ноября в Ида-Вирумаа и Йыгевамаа проходят учения KILP 2018, в которых задействованы представители разных учреждений и организаций, в том числе полиция и Кайтселийт, которые по сценарию учений должны подавить беспорядки, раскрывать различные преступления и задерживать преступников. Одним из заданий на этих учениях стал штурм дома, где заняли оборону четыре человека, вооруженных автоматами. Читайте далее...

Фото и видео: на финских пушных фермах процветает каннибализм

Финская организация по защите прав животных Oikeutta eläimille опубликовала свежие видеоролики и фотографии, которые доказывают наличие каннибализма на пушных фермах. Читайте далее...

Фото и видео: дешевые телевизоры привели к хаосу в торговом центре

Сегодня в 10 часов утра в тартуском районе Аннелинн открыл двери обновленный торговый центр Eeden. Очередь в несколько десятков метров образовалась уже до открытия, сообщает Tartu Postimees. Читайте далее...

Видео: в Москве бизнес-центр рухнул на проезжую часть

Видео происшествия появилось в группе «Ярославка Live»во «ВКонтакте», передает Lenta.ru. На записи видно, что обломки здания упали на дорогу, проезжающие машины успели затормозить. Улицу заволокло клубами пыли. Читайте далее...

«Руки вверх»: в Таллинне мужчины с чулками на головах и оружием угрожали ограбить банк

«Где Swedbank», - скандировали в Instagram три взрослых человека с женскими чулками на головах. В банк, к счастью, не добрались, поскольку на следующем появившемся в соцсетях ролике на месте уже была полиция. Читайте далее..

Возле президентской канцелярии развевается оранжевый флаг. Что это значит?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вывесила перед президентской канцелярией оранжевый флаг, чтобы отметить предстоящий воскресенье Международный день борьбы с насилием против женщин. Читайте далее...

Глава Союза пищевой промышленности подала в суд на критиковавшего ее хуторянина