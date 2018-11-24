Сб, 24.11.2018
Мы уже давно не говорим по существу. Мы продолжаем манипулировать страхами и запугивать людей. Кристина Каллас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Чемпионка мира Петра Олли благодарна своим тренерам – россиянину и эстонцу

Чемпионка мира Петра Олли благодарна своим тренерам – россиянину и эстонцу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Петра Олли.

ФОТО: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Первая в истории Финляндии чемпионка мира по борьбе Петра Олли считает, что в ее успехе большую роль сыграли эстонский и российский тренеры, которые готовили спортсменку жестко, но не переходя границы. Об этом она сказала вчера в интервью утренней программе Yle.

"Меня тренируют Ахто Раска из Эстонии и Максим Молонов с востока России. Поэтому, можно сказать, меня тренируют по восточной системе. Когда у меня бывают плохие дни, они подталкивали меня вперед, как и следует делать тренеру, – сказала Олли. – Конечно, тренер должен знать границы – какие нагрузки можно давать молодому спортсмену. Да, мы были на грани, и к счастью, до сих пор никаких больших конфликтов не возникало. Спортсмен должен иметь хороших тренеров, которые неустанно будут его подбадривать".

Олли стала чемпионкой мира в этом году в Будапеште. Титул чемпиона Европы она завоевывала дважды, в 2016 и 2018 годах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ