Чемпионка мира Петра Олли благодарна своим тренерам – россиянину и эстонцу

"Меня тренируют Ахто Раска из Эстонии и Максим Молонов с востока России. Поэтому, можно сказать, меня тренируют по восточной системе. Когда у меня бывают плохие дни, они подталкивали меня вперед, как и следует делать тренеру, – сказала Олли. – Конечно, тренер должен знать границы – какие нагрузки можно давать молодому спортсмену. Да, мы были на грани, и к счастью, до сих пор никаких больших конфликтов не возникало. Спортсмен должен иметь хороших тренеров, которые неустанно будут его подбадривать".