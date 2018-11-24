Чемпионка мира Петра Олли благодарна своим тренерам – россиянину и эстонцу

Первая в истории Финляндии чемпионка мира по борьбе Петра Олли считает, что в ее успехе большую роль сыграли эстонский и российский тренеры, которые готовили спортсменку жестко, но не переходя границы. Об этом она сказала вчера в интервью утренней программе Yle.
"Меня тренируют Ахто Раска из Эстонии и Максим Молонов с востока России. Поэтому, можно сказать, меня тренируют по восточной системе. Когда у меня бывают плохие дни, они подталкивали меня вперед, как и следует делать тренеру, – сказала Олли. – Конечно, тренер должен знать границы – какие нагрузки можно давать молодому спортсмену. Да, мы были на грани, и к счастью, до сих пор никаких больших конфликтов не возникало. Спортсмен должен иметь хороших тренеров, которые неустанно будут его подбадривать".
Олли стала чемпионкой мира в этом году в Будапеште. Титул чемпиона Европы она завоевывала дважды, в 2016 и 2018 годах.