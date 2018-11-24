Видео: в России вор руками вскрыл банкомат

Rus.Postimees.eeЗа рубежомВидео: в России вор руками вскрыл банкоматВидео: в России вор руками вскрыл банкоматrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать24 ноября 2018, 17:22Банкомат. Снимок иллюстративныйФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIXВ Самаре грабитель голыми руками вскрыл банкомат, но вытащил из него только пустую ячейку для сбора фальшивых купюр. Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Им оказался 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии, ранее он уже совершал имущественные преступления, сообщает Lenta.ru.Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, злоумышленник арестован.Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментироватьбанкоматворроссия