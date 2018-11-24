Сб, 24.11.2018
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Видео: в России вор руками вскрыл банкомат

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Банкомат. Снимок иллюстративный

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

В Самаре грабитель голыми руками вскрыл банкомат, но вытащил из него только пустую ячейку для сбора фальшивых купюр. 

Преступник попал на камеры видеонаблюдения. Им оказался 21-летний уроженец одного из государств Средней Азии, ранее он уже совершал имущественные преступления, сообщает Lenta.ru.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу, злоумышленник арестован.

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