Сб, 24.11.2018
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В Эстонии появился еще один национальный парк

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Алутагузе является важной средой обитания для многих видов фауны, в том числе для беркутов.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В субботу вступила в силу поправка к Закону об охране природы, согласно которой в Ида-Вируском уезде создан Национальный парк Алутагузе - спустя почти сто лет после первоначального предложения открыть в этом месте первый национальный парк Эстонии.

Национальный парк Алутагузе

ФОТО: Keskkonnaministeerium

Парк создан для защиты эстонских болотных, лесных и прибрежных ландшафтов, а также культурного наследия, передает Rus.ERR со ссылкой на Министерство окружающей среды.

В зоне Алутагузе находится крупнейшее в Эстонии скопление хвойных лесов и болот, самый длинный в стране песчаный пляж, уникальные дюны на северном побережье Чудского озера, самая полноводная в Эстонии река Нарова, район в Куртна с самой большой концентрацией озер и другие природные достопримечательности. 

Официальное создание национального парка позволяет приступить к составлению программы природоохранных мероприятий, созданию сети туристических маршрутов, следить за хорошим состоянием водного режима озер и развивать здесь возможности для изучения природы.

В основу парка лягут уже существующие природоохранные зоны: Пухату, Агусалу, Мурака и Селисоо, находящиеся под охраной ландшафты в Куртна, Смольнице, Йыуга, Струуга и Мяэтагузе, находящееся под охраной верховье реки Наровы и природоохранная территория лесопарка Ийзаку.

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