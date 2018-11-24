В Эстонии появился еще один национальный парк

Национальный парк Алутагузе ФОТО: Keskkonnaministeerium

Парк создан для защиты эстонских болотных, лесных и прибрежных ландшафтов, а также культурного наследия, передает Rus.ERR со ссылкой на Министерство окружающей среды.

В зоне Алутагузе находится крупнейшее в Эстонии скопление хвойных лесов и болот, самый длинный в стране песчаный пляж, уникальные дюны на северном побережье Чудского озера, самая полноводная в Эстонии река Нарова, район в Куртна с самой большой концентрацией озер и другие природные достопримечательности.

Официальное создание национального парка позволяет приступить к составлению программы природоохранных мероприятий, созданию сети туристических маршрутов, следить за хорошим состоянием водного режима озер и развивать здесь возможности для изучения природы.