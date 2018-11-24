В Эстонии появился еще один национальный парк

В субботу вступила в силу поправка к Закону об охране природы, согласно которой в Ида-Вируском уезде создан Национальный парк Алутагузе - спустя почти сто лет после первоначального предложения открыть в этом месте первый национальный парк Эстонии.
Парк создан для защиты эстонских болотных, лесных и прибрежных ландшафтов, а также культурного наследия, передает Rus.ERR со ссылкой на Министерство окружающей среды.
В зоне Алутагузе находится крупнейшее в Эстонии скопление хвойных лесов и болот, самый длинный в стране песчаный пляж, уникальные дюны на северном побережье Чудского озера, самая полноводная в Эстонии река Нарова, район в Куртна с самой большой концентрацией озер и другие природные достопримечательности.
Официальное создание национального парка позволяет приступить к составлению программы природоохранных мероприятий, созданию сети туристических маршрутов, следить за хорошим состоянием водного режима озер и развивать здесь возможности для изучения природы.
В основу парка лягут уже существующие природоохранные зоны: Пухату, Агусалу, Мурака и Селисоо, находящиеся под охраной ландшафты в Куртна, Смольнице, Йыуга, Струуга и Мяэтагузе, находящееся под охраной верховье реки Наровы и природоохранная территория лесопарка Ийзаку.