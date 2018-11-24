Полиция задержала водителя в уголовно наказуемой степени опьянения

Сегодня после обеда полицейские задержали на улице Оя в Пярну водителя в уголовно наказуемой степени опьянения, по словам очевидца, он едва держался на ногах, передает Pärnu Postimees.
По словам очевидцев, в задержании участвовали три полицейских автомобиля, а водитель не мог стоять на ногах самостоятельно и прислонился к изгороди.
По словам пресс-секретаря Ляэнаской префектуры, после часу дня полицейский из Ляэнаской префектуры, который в тот момент не находился при исполнении служебных обязанностей, заметил человека, который, очевидно был в состоянии опьянения и который, не смотря на это, сел за руль.
Полицейский заблокировал путь пьяному водителю и вызвал патруль, который доставил мужчину в участок. У 43-летнего водителя была обнаружена уголовно наказуемая степень опьянения.
Уголовно наказуемая степень опьянения составляет в Эстонии 1,5 промилле.