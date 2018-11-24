Испания не будет мешать Брекзиту из-за Гибралтара

По информации из дипломатических источников в Брюсселе, Испания получит целый ряд гарантий как других стран ЕС, так и руководства Евросоюза и правительства в Лондоне о том, что Мадрид сможет заранее изучать и одобрять будущие договоренности ЕС с Великобританией, касающиеся Гибралтара.

Ранее Педро Санчес неоднократно угрожал наложить вето на пакет договоров по Брекзиту. Проблема Гибралтара оставалась последним серьезным камнем преткновения на пути к утверждению главами государств и правительств ЕС соглашения с Лондоном о Брекзите и политической декларации о тесном сотрудничестве в области экономики и безопасности между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из состава ЕС.

Гибралтар перешел Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.