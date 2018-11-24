Уволенный директор библиотеки Тартуского университета получит компенсацию в 118 000 евро

В январе этого года вышел закон, который аннулировал предельную норму компенсации. Это означает, что если раньше сотрудник мог требовать от работодателю компенсацию до 10 000 евро, то теперь эта сумма не предел.

Специалист по коммуникациям Инспекции труда Кристель Абель сказала, что до этого четверга самые большие суммы компенсаций составляли 30 000-40 000 евро.

Компенсация Мартина Халлика превышает 100 00 евро потому, что его договор с университетом был действителен до 12 февраля 2021 года. На основании этого можно было вычислить, сколько работодатель должен был выплатить согласно договору.

Коммуникационный отдел Тартуского университета не согласился рассказать, предусматривает ли бюджет университета подобные компенсации. Однако специалист по коммуникациям Кристина Крум напомнила, что у университета есть право в течение 30 дней оспорить решение. "Поэтому мы не хотим сейчас говорить на эти темы", - сказала она.

Курм также не пожелала рассказать, кто непосредственно отвечает за решение об увольнении Халлика и где возьмут 118 000 евро, если постановление Комиссии по рассмотрению трудовых споров вступит в силу. "Если решение комиссии вступит в силу, это не означает, что Халлика восстановят. Комиссия изменила статью, на основании которой был прекращен договор", - сказала Курм, однако не пояснила, на основании какой статьи Халлика уволили и в чем состоит изменение.