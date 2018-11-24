Хельме сообщил, что новая правительственная коалиция уже согласована. Осиновский опроверг его слова

"По нашим данным, новая коалиция уже согласована. В нее войдут 31 депутат Партии реформ, шесть депутатов Свободной партии и 13 депутатов из фракции социал-демократов, а также несколько внефракционных депутатов", - сказал лидер консверваторов.

В Партии реформ это утверждение комментировать не захотели.

Совет уполномоченных EKRE принял в Тюри заявление против поддержки Эстонией миграционного пакта ООН, который будет обсуждаться в понедельник в Рийгикогу.

Однако председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил Postimees, что слова Марта Хельме не соответствует действительности. По его словам, Партия реформ изъявила желание, однако социал-демократы единогласно утверждают, что не хотят разрушать сотрудничество в правительстве и, исходя из этого, других вариантов нет.