Хельме сообщил, что новая правительственная коалиция уже согласована. Осиновский опроверг его слова

По словам Марта Хельме, председателя Консервативной народной партии (EKRE), в случае развала нынешней коалиции новое правительство договорились создать Партия реформ, Социал-демократическая и Свободная партии, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"По нашим данным, новая коалиция уже согласована. В нее войдут 31 депутат Партии реформ, шесть депутатов Свободной партии и 13 депутатов из фракции социал-демократов, а также несколько внефракционных депутатов", - сказал лидер консверваторов.
В Партии реформ это утверждение комментировать не захотели.
Совет уполномоченных EKRE принял в Тюри заявление против поддержки Эстонией миграционного пакта ООН, который будет обсуждаться в понедельник в Рийгикогу.
Однако председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил Postimees, что слова Марта Хельме не соответствует действительности. По его словам, Партия реформ изъявила желание, однако социал-демократы единогласно утверждают, что не хотят разрушать сотрудничество в правительстве и, исходя из этого, других вариантов нет.
"Во-вторых, вдобавок к тому, что должно быть желание, это должно быть возможно с точки зрения парламентской математики и тем, кто понимает, как работает правительство и парламент, ясно, что предложение, которое здесь пытаются представить окончательным вариантом, сегодня в принципе невозможно", - сказал он.