Золото ЧЕ по керлингу в Таллинне досталось шведкам и шотландцам
24 ноября 2018, 21:16
Чемпионат Европы по керлингу, завершившийся в субботу в столичном ледовом холле "Тондираба", у женщин выиграла Швеция, а у мужчин - Шотландия, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Женская команда Эстонии выиграла полуфинал в дивизионе "В" у команды Турции и обеспечила себе место в элитной лиге, однако в финальном поединке второго эшелона все-таки уступила Норвегии со счетом 6:7.
В элитном дивизионе золото выиграла женская команда Швеции. Действующие олимпийские чемпионки смогли вырвать победу у команды Швейцарии: решающим оказался последний бросок в заключительном энде - 5:4. Третье место досталось национальной команде Германии.