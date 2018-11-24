Сб, 24.11.2018
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  • Золото ЧЕ по керлингу в Таллинне досталось шведкам и шотландцам

Золото ЧЕ по керлингу в Таллинне досталось шведкам и шотландцам

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Керлинг. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eesti Curlingu Liit

Чемпионат Европы по керлингу, завершившийся в субботу в столичном ледовом холле "Тондираба", у женщин выиграла Швеция, а у мужчин - Шотландия, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Женская команда Эстонии выиграла полуфинал в дивизионе "В" у команды Турции и обеспечила себе место в элитной лиге, однако в финальном поединке второго эшелона все-таки уступила Норвегии со счетом 6:7.

В элитном дивизионе золото выиграла женская команда Швеции. Действующие олимпийские чемпионки смогли вырвать победу у команды Швейцарии: решающим оказался последний бросок в заключительном энде - 5:4. Третье место досталось национальной команде Германии.

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