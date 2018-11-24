Песню Queen объявили девизом внеочередного саммита по Брекзиту

«В качестве девиза на завтра — слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад: "Друзья останутся друзьями до самого конца"», — говорится в сообщении.

Внеочередной саммит по Брекзиту пройдет в воскресенье, 25 ноября. Тереза Мэй уже приехала в Брюссель, где встретилась с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.