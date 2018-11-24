Сб, 24.11.2018
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Песню Queen объявили девизом внеочередного саммита по Брекзиту

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Фредди Меркури.

ФОТО: Duncan Raban / EMPICS Entertainment

Президент Европейского совета Дональд Туск перед переговорами с премьер-министром Британии Терезой Мэй вспомнил песню группы Queen «Friends Will Be Friends» («Друзья останутся друзьями»). Об этом он написал у себя в Twitter, передает Lenta.ru.

«В качестве девиза на завтра — слова Фредди Меркьюри, который умер ровно 27 лет назад: "Друзья останутся друзьями до самого конца"», — говорится в сообщении.

Внеочередной саммит по Брекзиту пройдет в воскресенье, 25 ноября. Тереза Мэй уже приехала в Брюссель, где встретилась с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

После выхода Британии из Евросоюза в политическом объединении останется 27 стран. Решение отказаться от членства в ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Его поддержали более половины проголосовавших.

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