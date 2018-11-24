Нужна ваша помощь! Пропала 14-летняя девочка

"Мы переживаем за девочку, потому что 23 ноября вечером она не вернулась в свой дом, который находится в Эльва, и где она находится сейчас, неизвестно", - передает Лыунаская префектура.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что с тех пор полиция связались со многими молодыми людьми, которые могли дать дополнительную информацию о девочке и ее возможном местоположении. "Полученные сообщения были проверены, также были проверены разные места в Эльве и Тартумаа, однако девочку до сих пор найти не удалось", - сказал Вирк.

Мобильный телефон девочки выключен со вчерашнего дня.

"У патрулей есть описание Эммы и девочку активно разыскивают. Если у кого-то есть информация о ее возможном местоположении или если вы ее видели после 23 ноября, то просим сообщить об этом по номеру 112", - сказал Вирк.