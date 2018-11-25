Вс, 25.11.2018
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В Таллинне пьяный водитель без прав совершил ДТП и сбежал Пострадала 19-летняя девушка

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Politsei.

ФОТО: Arvo Meeks

В субботу в 22.29 в Таллинне на Пярнуском шоссе произошло ДТП. Виновник аварии сбежал, но позже был задержан полицией.

По предварительным данным, Mercedes-Benz врезался в стоявший на светофоре Volkswagen Passat, за рулем которого была 19-летняя девушка.

Водитель Volkswagen была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Mercedes покинул место ДТП на автомобиле.

Полиция задержала автомобиль и предполагаемого водителя, у которого нет водительских прав. Он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

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