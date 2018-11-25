По предварительным данным, Mercedes-Benz врезался в стоявший на светофоре Volkswagen Passat, за рулем которого была 19-летняя девушка.

Водитель Volkswagen была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу. Водитель Mercedes покинул место ДТП на автомобиле.