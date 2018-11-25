Боевая готовнось: Россия и Украина обвиняют друг друга в агрессии в Азовском море

"Сегодня утром около 7:00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - рассказали в пресс-службе ФСБ России.

"Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта", - утверждают пограничники.

"Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены, - отметили в пресс-службе ФСБ РФ. - Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей".

ВМС Украины: Корабли РФ протаранили украинский буксир

В то же время на странице ВМС Украины в Facebook появилось сообщение, что в воскресенье, 25 ноября, пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполя Азовского моря.

Два украинских малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О нем было заранее проинформировано российскую сторону.

Несмотря на это, катера типа Соболь, пскр Дон, катера типа Мангуст, мпк Суздалец российских пограничников совершили откровенно агрессивные действия.

"Пограничный корабль Дон совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", - говорится в сообщении.