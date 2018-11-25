В Музее Нигулисте засияет огнями рождественская ель

Богато украшенная рождественская ель устанавливается в Музее Нигулисте уже третий год подряд. В 2016 году елочные украшения были весьма необычными, поскольку источником вдохновения для их создания послужила картина Бернта Нотке «Пляска смерти». В прошлом году сверкающее серебристое убранство рождественской ели было выполнено в викторианских рождественских традициях. А в этом году ель будет украшена особенно торжественно: ее убранство посвящено 100-летию Эстонской Республики.

Установка рождественской ели стала красивой традицией и символом начала периода зимних праздников. Рождественское настроение создает средневековое здание церкви Нигулисте и ее художественное собрание. Музей Нигулисте приглашает всех желающих принять участие в программах для публики и в рождественских мероприятиях. Среди программ появится и новая экскурсия ‒ «Рождество в Нигулисте. История двух средневековых мастеров». Экскурсия, предусмотренная для посетителей музея, семей с детьми и небольших дружеских компаний, пройдет, в сопровождении сотрудников музея, всего четыре раза. На экскурсии будет подробно рассказана история знаменитых произведений, созданных мастерами из Любека: главного алтаря Нигулисте работы Хермена Роде и картины «Пляска смерти» Бернта Нотке.

Рождественская ель будет торжественно установлена в 12.00, одновременно состоится праздничный концерт органной музыки. В честь открытия рождественской ели в 13.00 с праздничным концертом выступит смешанный хор Общества друзей театра «Эстония». Во второй половине дня, в 15.00 и в 16.00, под сенью рождественской ели можно будет послушать рождественскую органную музыку.

В день открытия рождественской ели на музейный билет действует особая цена – 100 сентов, или 1 евро.