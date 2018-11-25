Юри Ратас примет участие в саммите по Брекзиту

На встрече лидеров 27 государств Европейского союза планируется обсудить и одобрить договор о выходе Великобритании из Европейского союза, а также сопутствующую декларацию о дальнейших взаимоотношениях.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, соглашение, достигнутое в результате сложных переговоров, позволяет организованно двигаться дальше в процессе выхода Великобритании из ЕС. «Договор о выходе Великобритании из ЕС, уже одобренный британским правительством, придаёт чувство уверенности гражданам и бизнесу. Защищены интересы 27 государств Европейского союза, в том числе Эстонии. Вместе с тем нам предстоит пройти ещё долгий путь, - отметил Ратас. - Мы должны сосредоточиться на сохранении наших тесных отношений. Великобритания есть и останется нашим ближайшим союзником и партнером во многих вопросах от безопасности до экономики».

В плане глав государств и правительств ЕС также обсуждение с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Также 27 лидеров ЕС встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Внеочередной саммит ЕС созвал постоянный председатель Совета ЕС Дональд Туск после встречи с возглавляющим переговоры по Брекзиту со стороны ЕС Мишелем Барнье, который 15 ноября представил согласованный на уровне участников переговоров проект договора о выходе Великобритании из ЕС.

22 ноября Дональд Туск послал 27 государствам ЕС проект политической декларации, которая ляжет в основу дальнейших отношений между Европейским союзом и Великобританией.