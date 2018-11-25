Более 250 000 жителей Эстонии игнорируют возможности э-государства

Из программы по развитию информационного общества до 2020 года выясняется, что 12 процентов или почти 158 000 не использующих интернет — люди в возрасте 16-74 лет, а 100 000 — старше 75 лет.

Программа по развитию говорит, что уже к 2020 году цель достигнуть ситуации, когда доля не использующих интернет в возрасте 16-74 снизится до шести процентов.

Интернетом меньше пользуются пожилые люди, а также люди других возрастных групп с низким уровнем образования и низкими доходами. Основные причины неиспользования интернета — отсутствие умений и мотивации, а также слишком дорогие устройства и интернет-соединение.

В Эстонии почти 162 000 адресов, где не подключено современное интернет-соединение.