В Эстонии и дня не проходит без домашнего насилия

В Пярнумаа по состоянию на начало прошлой недели полиция зарегистрировала 470 случаев домашнего насилия – по несколько случаев в день. Из них 123 привели к уголовному делу, так что речь идет об острой проблеме.

По словам руководителя Эстонского центра женских исследований и информации Реэт Лая, за последние 20 лет Эстония сделала большой скачок, но впереди еще много работы.

В пятницу специалисты в центральной библиотеке Пярну собрались на конференцию под названием «Спасибо, мама, что заметила!», которая была посвящена благополучию детей и насилию в семье. По словам руковолителя центра поддежки женщин в Пярну Марго Орупыльд, бороться с домашним насилием можно только с помощью скоординированной работы, для чего нужны три компонета: заметность, вмешательство и знание о насилии.

В Эстонии почти каждая третья женщина пострадала от физического, сексуального или психологического насилия.