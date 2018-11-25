На озере Виктория затонуло судно с сотней пассажиров и принцем на борту

Жертвы крушения на озере Виктория. ФОТО: ISAAC KASAMANI / AFP / Scanpix

Яхта с почти сотней людей на борту утонула из-за плохих погодных условий и стала причиной гибели минимум 22 человек.

«22 тела вытащены на берег и 26 человек спасены, - сказал представитель полиции Уганды. - По словам одного выжившего, на борту было более 90 человек».

«Считаем, что количество пассажиров превышало допустимое количество. Там было слишком много человек и, к сожалению, люди быль пьяны. - продолжил он. - Подозреваем, что крушению послужили плохое техническое состояние судна и погодные условия».

Первыми на помощь затонувшему судну поспешили два местных рыбака на маленьких лодках. К сожалению, многие спрыгнувшие с затонувшего суда пытались залезть в маленькие рыбацкие лодки, но их было слишком много и лодки вместе со спасателями пошли ко дну.

По словам местных, затонувшую яхту арендовали на выходные для праздников и там всегда был перегруз с пассажирами.