Партии Артура Тальвика не открыли счет в банке

По словам Тальвика, все было хорошо, пока он не сказал теллеру, что его организация – политическая партия. «Я не могу открыть вам счет, так как это партия. Вы должны написать заявление», - сказал теллер.

В то же время, счет для НКО с таким же названием был открыт за 10 минут. Однако, как выяснилось, для полических сил действуют другие правила и банк тщательно проверяет, не является ли партия радикальной. Заявление Тальвика об открытии счета обсудит специальная комиссия банка.