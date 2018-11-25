Партии Артура Тальвика не открыли счет в банке

Политик Артур Тальвик написал на своей странице в Facebook, что недавно с ним произошел трагикомический случай: работник банка отказался открыть счет для его партии «Богатство жизни» (Elurikkuse erakond).
По словам Тальвика, все было хорошо, пока он не сказал теллеру, что его организация – политическая партия. «Я не могу открыть вам счет, так как это партия. Вы должны написать заявление», - сказал теллер.
В то же время, счет для НКО с таким же названием был открыт за 10 минут. Однако, как выяснилось, для полических сил действуют другие правила и банк тщательно проверяет, не является ли партия радикальной. Заявление Тальвика об открытии счета обсудит специальная комиссия банка.
«Наверное, если бы я сказал, что хочу открыть счет для НКО мафии, все было бы гораздо легче. Банковское дело – это бизнес на доверии. Это, на самом деле, хороший индикатор того, что партии перестали вызывать доверие. Всякие пакеты и Autorollo стали этому причиной. В банках есть очень ясное определение для неблагонадежных политиков: PEP- politically explosive person (политически взрывоопасная персона). Банки не доверяют, но люди все равно выбирают. Парадоксально», - отметил политик и добавил, что будет особенно смешно, если его партии не откроют счет.