Саммит ЕС утвердил соглашение по Брекзиту

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, передает Интерфакс со ссылкой на главу Евросовета Дональда Туска.
"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Д.Туск в Twitter.
Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Брекзиту входит политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.
Европейский совет призвал Еврокомиссию и Европарламент обеспечить возможность того, чтобы соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступило в силу 30 марта, сообщает в воскресенье Совет ЕС.