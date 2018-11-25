Саммит ЕС утвердил соглашение по Брекзиту

"27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании", - написал Д.Туск в Twitter.

Помимо соглашения о выходе Великобритании из ЕС в пакет документов по Брекзиту входит политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства, которая прилагается к соглашению и упоминается в нем.