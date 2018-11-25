Вс, 25.11.2018
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Фото: таких цен на топливо уже давно не было

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Цены на топливо 25 ноября на заправке Olerex в Пайде

ФОТО: Birgit Itse ja Anne Põder

На заправках в Пайде сегодня автовладельцев порадовали цены, которых уже давно не было видно — как дизель, так и бензин стоили менее 1,30 евро, пишет Järva Teataja.

Цены на топливо 25 ноября на заправке Circle K в Пайде

ФОТО: Anne Põder

На заправках Olerex бензин стоит 1.289 евро за литр, а на Circle K - 1.269 евро. Дизельное топливо на этих заправках стоит 1.299 евро.

С картами клиента стоимость топлива еще снижается. Таким образом за неделю цены на топливо снизились почти на десять центов за литр.

Ожидается, что цены на заправках и дальше будут снижаться, поскольку в пятницу цены на нефть в мире достигли самого низкого уровня в 2018 году, последний раз такие цены наблюдали в декабре прошлого года.

В сравнении с пиком в октябре цены на нефть снизились почти на 30 процентов.

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