Фото: таких цен на топливо уже давно не было

Цены на топливо 25 ноября на заправке Circle K в Пайде ФОТО: Anne Põder

На заправках Olerex бензин стоит 1.289 евро за литр, а на Circle K - 1.269 евро. Дизельное топливо на этих заправках стоит 1.299 евро.

С картами клиента стоимость топлива еще снижается. Таким образом за неделю цены на топливо снизились почти на десять центов за литр.

Ожидается, что цены на заправках и дальше будут снижаться, поскольку в пятницу цены на нефть в мире достигли самого низкого уровня в 2018 году, последний раз такие цены наблюдали в декабре прошлого года.