Вс, 25.11.2018
Я считаю, что нам не нужно равняться на Голливуд ни в коем случае. Мы никогда их не догоним. Кирилл Плетнев
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Конфликт РФ и Украины: Керчь-Еникальский пролив закрыт для прохода гражданских судов

Конфликт РФ и Украины: Керчь-Еникальский пролив закрыт для прохода гражданских судов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Украина и Россия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Boris Zerwann / PantherMedia / Boris Zerwann

Керчь-Еникальский канал закрыт для прохода гражданских судов из-за ситуации вокруг перехода трех украинских кораблей ВМС, который российская сторона считает незаконным. "(Канал - ИФ) закрыт для прохода гражданских судов", - сказал осведомленный источник "Интерфакса".

Другие подробности он не предоставил.

Росморречфлот не комментирует ситуацию. "У нас пока нет ни комментариев, ни информации", - сказал представитель ведомства.

Между тем ВМС Украины сообщили в Facebook, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ. "Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", - говорится в сообщении.

"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники предпринимают все необходимые меры для пресечения "преднамеренной провокации" трех судов Военно-морских сил Украины.

"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов ВМС Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ