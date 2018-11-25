Конфликт РФ и Украины: Керчь-Еникальский пролив закрыт для прохода гражданских судов

Другие подробности он не предоставил.

Росморречфлот не комментирует ситуацию. "У нас пока нет ни комментариев, ни информации", - сказал представитель ведомства.

Между тем ВМС Украины сообщили в Facebook, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполь, несмотря на противодействие РФ. "Соблюдая нормы международного морского права малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач в море", - говорится в сообщении.

"Свобода судоходства гарантирована международным законодательством", - отметили в ведомстве.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники предпринимают все необходимые меры для пресечения "преднамеренной провокации" трех судов Военно-морских сил Украины.