Белую ленту Женского объединения Эстонии получил Урмас Рейнсалу

Поправки были одобрены правительством в середине ноября, они более четко подчеркивают необходимость учитывать в процедуре жестокого обращения родителя как в отношении ребенка, так и другого родителя, сообщили в воскресенье BNS из ENÜ.

"Мы продолжительное время обращали внимание на то, что ребенок является жертвой и в том случае, что насилие родителей обращено друг на друга: в спорах относительно опекунства и порядка отношений с ребенком недопустимо игнорировать, что будет самым лучшим для ребенка. Все больше специалистов с каждым годом приходит к таким выводам", - сообщила лидер ENÜ Харда Роосна.

"Поправки в законодательстве придают уверенности, что суд будет рассматривать наряду с другими обстоятельствами и аспект насилия. Таким образом интересы как непосредственных жертв насилия, так и их детей, будут защищены лучше",- отметила Роосна.