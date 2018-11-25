Белую ленту Женского объединения Эстонии получил Урмас Рейнсалу

Ежегодной присуждаемой в День борьбы с насилием против женщин почетной награды Круглого стола Женского объединения Эстонии (ENÜ) - Белой ленты — в этом году удостоен министр юстиции Урмас Рейнсалу за инициирование законодательных поправок, обеспечивающих большее чувство защищенности потерпевшим насилие женщинам и детям, передает BNS.
Поправки были одобрены правительством в середине ноября, они более четко подчеркивают необходимость учитывать в процедуре жестокого обращения родителя как в отношении ребенка, так и другого родителя, сообщили в воскресенье BNS из ENÜ.
"Мы продолжительное время обращали внимание на то, что ребенок является жертвой и в том случае, что насилие родителей обращено друг на друга: в спорах относительно опекунства и порядка отношений с ребенком недопустимо игнорировать, что будет самым лучшим для ребенка. Все больше специалистов с каждым годом приходит к таким выводам", - сообщила лидер ENÜ Харда Роосна.
"Поправки в законодательстве придают уверенности, что суд будет рассматривать наряду с другими обстоятельствами и аспект насилия. Таким образом интересы как непосредственных жертв насилия, так и их детей, будут защищены лучше",- отметила Роосна.
"Очень важно учитывать прежние проявления насилия как в обеспечении начальной правовой защиты, так и в слушаниях детей и родителе,- пояснила юрист Союза женских приютов Эстонии Мерле Альбрант. - До того, как направить родителей на заключение соглашения или на сеансы семейного консультанта, суд, согласно поправкам, всегда должен рассматривать, применял ли родитель насилие в отношении другого родителя и ребенка. Если стороны находятся в неравном положении, то заключаемый в такой ситуации договор всегда должны защищать интересы ребенка".