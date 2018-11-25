На саммите по Брекзиту вместо Латвии голосовала Эстония

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сегодня не участвует в заседании Евросовета, на котором лидеры стран ЕС голосовали по соглашению об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.
Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии, Кучинскис не поехал в Брюссель по личным причинам.
Вайварс пояснил, что в таких случаях согласно нормативным актам ЕС страны делегируют свой голос другому государству, поэтому вместо Латвии голосовала Эстония. Кучинскис обсудил с премьером Эстонии Юри Ратасом позицию Латвии по Брекзиту и поручил ему проголосовать от имени Латвии.
Ранее на этой неделе Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил подготовленную Министерством иностранных дел позицию Латвии по договору о Брекзит. После заседания министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что правительство одобрило и договор по Брекзиту, и проект политической декларации о будущих отношениях ЕС и Великобритании.
"В обоих документах достигнут максимум, который возможен в этой ситуации. В документах учтены все наши интересы, в том числе о статусе проживающих в Великобритании латвийцев, экономических отношениях и т. д. Что касается будущих отношений, то наш главный интерес состоит в том, чтобы ЕС и Великобритания были максимально близкими партнерами в политической, экономической и оборонной сферах", - сказал глава МИД Латвии.