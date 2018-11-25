На саммите по Брекзиту вместо Латвии голосовала Эстония

Как сообщил пресс-секретарь премьер-министра Латвии, Кучинскис не поехал в Брюссель по личным причинам.

Вайварс пояснил, что в таких случаях согласно нормативным актам ЕС страны делегируют свой голос другому государству, поэтому вместо Латвии голосовала Эстония. Кучинскис обсудил с премьером Эстонии Юри Ратасом позицию Латвии по Брекзиту и поручил ему проголосовать от имени Латвии.

Ранее на этой неделе Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил подготовленную Министерством иностранных дел позицию Латвии по договору о Брекзит. После заседания министр иностранных дел Эдгар Ринкевич сообщил, что правительство одобрило и договор по Брекзиту, и проект политической декларации о будущих отношениях ЕС и Великобритании.