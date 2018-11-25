Украина требует международной реакции на происходящее в Азовском и Черном морях

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском морях перешли границу и стали уже агрессивными. Корабли РФ в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины. Мы расцениваем такие агрессивные действия как нарушения норм Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД в воскресенье.

"МИД Украины осуществит все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования. Также безотлагательно будем информировать партнеров об агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а, следовательно, требуют четкой реакции международного содружества", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Утром в воскресенье в ВМС Украины сообщили, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 25 ноября, когда "корабли Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря".

В сообщении уточняется, что "о намерении осуществлять переход заранее были проинформированы соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства".

Как утверждают в Киеве, пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - "осуществили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины" вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договора между двумя странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В ВМС Украины заявили, что российская диспетчерская служба "отказывается обеспечить право свободы судоходства, гарантированное международными соглашениями".

В свою очередь пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым заявила, что в воскресенье около 07:00 мск "три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации".

"Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утверждённым капитаном российского морского порта", - утверждают пограничники.

"Вместе с тем, до настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - отмечается в пресс-релизе.

Позднее в ФСБ РФ заявили, что российские пограничники предпринимают все необходимые меры для пресечения "преднамеренной провокации" трех судов Военно-морских сил Украины.