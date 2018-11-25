Люди стали требовать большие компенсации при споре с работодателями
25 ноября 2018, 14:21
Во вступивших в силу в этом году поправкам к Закону о разрешении трудовых споров убрано ограничение в 10 000 евро, которое может получить заявитель при решении комиссии в его пользу. И в этом году уже по 123 заявлениям, поступившим в Комиссию по трудовым спорам, были выплачены большие суммы, пишет RusERR.
В прошлом году человек, требующий компенсацию более 10 000 евро, должен был обращаться в суд, куда ежегодно поступало около 400 заявлений по трудовым спорам.
Последним примером крупной финансовой компенсации является решение комиссии удовлетворить жалобу бывшего директора Библиотеки Тартуского университета Мартина Халлика на его увольнение руководством университета. До сих пор самые большие суммы составляли от 20 000 до 30 000 евро.