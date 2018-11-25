Люди стали требовать большие компенсации при споре с работодателями

Во вступивших в силу в этом году поправкам к Закону о разрешении трудовых споров убрано ограничение в 10 000 евро, которое может получить заявитель при решении комиссии в его пользу. И в этом году уже по 123 заявлениям, поступившим в Комиссию по трудовым спорам, были выплачены большие суммы, пишет RusERR.