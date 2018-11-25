Избитая боец UFC о нападении мужа: я не могла вдохнуть, кашляла кровью

Недавно стало известно, что неделю назад во время отдыха на Гавайских островах была тяжело избита боец UFC Рэйчел Остович. Выяснилось, что нападавший - ее муж Арнольд Бердон, который сам является бойцом MMA.
После происшествия Остович незамедлительно была доставлена в больницу. Сейчас, когда ее выпустили из лечебного учреждения, женщина прокомментировала произошедшее.
"Арнольд бил меня о голове, лицу, ребрам, пока я не упала. Я смогла сбежать через балкон. Я не могла вдохнуть, кашляла кровью, несколько раз меня стошнило. Он сломал мне орбитальную кость", - сказала Остович.
Женщина-боец открыла, что муж бил ее и раньше. Сейчас Бердон арестован по обвинению в попытке убийства второй степени.
Остович известна не только как перспективная боец UFC, но и как модель в соцсетях, многие называют ее "самой сексуальной женщиной-бойцом UFC". Она регулярно публикует обаятельные кадры, последнее фото с Гавайских островов она опубликовала всего за три дня до нападения.