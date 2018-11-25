Избитая боец UFC о нападении мужа: я не могла вдохнуть, кашляла кровью

После происшествия Остович незамедлительно была доставлена в больницу. Сейчас, когда ее выпустили из лечебного учреждения, женщина прокомментировала произошедшее.

"Арнольд бил меня о голове, лицу, ребрам, пока я не упала. Я смогла сбежать через балкон. Я не могла вдохнуть, кашляла кровью, несколько раз меня стошнило. Он сломал мне орбитальную кость", - сказала Остович.

Женщина-боец открыла, что муж бил ее и раньше. Сейчас Бердон арестован по обвинению в попытке убийства второй степени.