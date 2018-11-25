Российкий лыжный триумф, победа лыжной королевы

Вообще главный невезунчик этапа в Финляндии - Йоханнес Клэбо. В спринте он отдал на последних сантиметрах победу россиянину Большунову, а сегодня не самым убедительным образом провел пятнашку. По ходу норвежца было видно, что не совсем вкатился обладатель Кубка мира прошлого года в сезон нынешний, чувствовалась какая-то нервозность. Особенно в сегодняшней гонки. Может, если Клэбо не отдал бы победу Большунову, то и сегодня психологически было бы легче, но вышло так как вышло. Свою дистанцию Клэбо закончил с пятым текущим временем, которое превратилось в место в конце первого топ-десятка.

Порадовали российские спортсмены. Сезон начат мощно и видно, что этот сезон не превратится, как прошлый год в открытый чемпионат Норвегии и Швеции. Если, конечно, это не хитрая тактика остальных - просто покататься в Финляндии, а основную борьбу развернуть на подступах к Тур де Ски, да и чемпионат мира в этом году же!

Однако Юлия Белорукова вчера завоевала золото в спринте, а сегодня заняла пятое место на десятке, причем, будь чуть может поудачливее россиянка, то за тройку было бы реально побороться. Не все круги у Белоруковой получились. Но, победа на этапе КМ есть, а значит и уверенности в своих силах прибавилось. Для российских спортсменов это очень и очень важно.

В женской десятке очень порадовала Эбба Андерсон, одна из самых молодых талантов в лыжах. Следующая гонщица 1997 года рождения, poссиянка Лидия Дуркина, заняла только 15-е место, а еще представительницы поколения 20-21-летних в протоколе расположились на местах за гранью топ-30. Андерсон и в прошлом году уже считалась полноправным бойцом шведской дружины, а после ухода Анны Хааг на лыжную пенсию, достойно, даже сверхдостойно заменяет бывшую партнершу по сборной. Именно Андерссон, а вместе с ней и 23-летние россиянки Непряева и Белорукова составят в новом десятилетии непобедимое-недосягаемое трио.

Разочаровала Стина Нильссон. Шестое место в спринте и 11-е на десятке, причем, показалось, что Стине дался этап с огромным трудом. Кто знает, что творится на душе у талантливой шведки, но в микст-зоне чемпионка ОИ-2018 счастливой точно не выглядела.

Женскую десятку выиграла Терез Йохауг. Наверное, это справедливо. Было бы конечно сказочно, если у мужчин выиграл бы Норттуг, но, как известно до Руки он не доехал. А вот Александр Большунов провел очередную отличную гонку и желтая майка лидера переезжает в Россию. Клэбо будет только злее, хотя для разнообразия нам нужны и другие лица на верхней ступени подиума.

Вторые места знали Шарлотта Калла из Швеции и норвежец Эмиль Иверсен. Для Каллы, чувствуется, сезон может стать последним, на крайний случай предпоследним, а Иверсен зубами должен выгрызать место в сборной, где конкуренция, особенно в этом году самая сумасшедшая.

Ну и напоследок: 27-е место казахстанца Алексея Полторанина. Может вывод и поспешный, но, похоже, и казахстанец покинет лыжные трассы по окончании сезона.