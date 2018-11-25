Мэй будет убеждать парламент поддержать Брекзит

"До Рождества в палате общин состоится голосование (по ратификации соглашения - ИФ). Это будет самым важным голосованием за многие годы", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС.

Мэй, отвечая на многочисленные вопросы о том, останется ли она премьером в случае отказа парламента ратифицировать сделку по Брекзиту, заверила, что "намерена сфокусировать внимание на том, чтобы в ближайшие недели убеждать в правильности соглашения". На вопросы о собственном политическому будущем она так и не ответила.