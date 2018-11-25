Сотни российских туристов оказались в ловушке на острове Хайнань

Около 300 российских туристов более трех суток ожидают вылета в Хабаровск из аэропорта Хайкоу на острове Хайнань (юг Китая) из-за задержки поставщиком детали для сломанного самолета авиакомпании "ИрАэро", сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.
Туристы отправятся в Хабаровск в понедельник ночью, сообщает в воскресенье правительство Амурской области со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".
"Ориентировочное время вылета рейса из Хайкоу в Хабаровск - 26 ноября в 01:00 местного времени", - говорится в сообщении.
Компания-перевозчик в ответ на запрос областного правительства уточнила, что задержка вылета произошла по причине неисправности гидронасоса, который был заказан 23 ноября в Гонконге и должен был быть доставлен в Хайкоу в воскресенье. Но ввиду человеческого фактора этот насос вовремя не отправили. Запчасть в Хайкоу должны доставить в воскресенье днем, потребуется около восьми часов на замену детали, после чего самолет вылетит в Хабаровск.
"Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области поддерживает контакт с туристами, ожидающими вылета с о. Хайнань. Все туристы задержанного рейса расселены в отелях 4 и 5 звезд, обеспечены трехразовым питанием, сегодня для них была организована экскурсия за счет туркомпании", - сказано в сообщении областного правительства.
Власти Амурской области намерены направить в Ростуризм официальное обращение с просьбой дать оценку действиям компании-туроператора "Жемчужная река", которая должна была принять все необходимые меры по обеспечению своевременного возврата туристов на территорию РФ.
Как сообщалось клиенты туроператора "Жемчужная река", всего 285 туристов, из которых порядка 30 человек - жители Амурской области, с 22 ноября не могут вылететь из аэропорта Хайкоу в Хабаровск. Самолет должен был отправиться в Россию 22 ноября в 9:45 по местному времени. Однако из-за серьезной поломки воздушного судна туристы не смогли вылететь вовремя.