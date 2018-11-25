Сотни российских туристов оказались в ловушке на острове Хайнань

Туристы отправятся в Хабаровск в понедельник ночью, сообщает в воскресенье правительство Амурской области со ссылкой на авиакомпанию "ИрАэро".

"Ориентировочное время вылета рейса из Хайкоу в Хабаровск - 26 ноября в 01:00 местного времени", - говорится в сообщении.

Компания-перевозчик в ответ на запрос областного правительства уточнила, что задержка вылета произошла по причине неисправности гидронасоса, который был заказан 23 ноября в Гонконге и должен был быть доставлен в Хайкоу в воскресенье. Но ввиду человеческого фактора этот насос вовремя не отправили. Запчасть в Хайкоу должны доставить в воскресенье днем, потребуется около восьми часов на замену детали, после чего самолет вылетит в Хабаровск.

"Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области поддерживает контакт с туристами, ожидающими вылета с о. Хайнань. Все туристы задержанного рейса расселены в отелях 4 и 5 звезд, обеспечены трехразовым питанием, сегодня для них была организована экскурсия за счет туркомпании", - сказано в сообщении областного правительства.

Власти Амурской области намерены направить в Ростуризм официальное обращение с просьбой дать оценку действиям компании-туроператора "Жемчужная река", которая должна была принять все необходимые меры по обеспечению своевременного возврата туристов на территорию РФ.